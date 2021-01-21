Овечкин принёс извинения за нарушение протокола COVID-19

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин извинился за нарушение медицинского протокола по коронавирусу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я сожалею о своём решении провести время вместе с моими товарищами по команде в нашем гостиничном номере. Я буду учиться на этом опыте», — приводит слова Овечкина Twitter-аккаунт «Кэпиталз».

НХЛ включила российских игроков «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, которые недоступны для участия в ближайших матчах и тренировках команды из-за протокола коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» выступил с заявлением по поводу нарушения протоколов COVID-19.