«Вашингтон» выступил с заявлением по поводу нарушения протоколов COVID-19

В «Вашингтон Кэпиталз» отреагировали на штраф от Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в размере $100 тыс. за нарушение медицинских протоколов коронавируса.

«Наш тренерский штаб очень усердно работал над созданием безопасных условий для наших игроков и персонала, чтобы они могли соревноваться в этом сезоне. Мы разочарованы решением игроков взаимодействовать в своём гостиничном номере и за пределами одобренных зон», — написано в заявлении в Twitter-аккаунте «Кэпиталз».

В клубе также подчеркнули, что принимают решение НХЛ и проведут с хоккеистами очередную беседу по поводу соблюдения медицинских протоколов.

Ранее сообщалось, что НХЛ включила российских игроков «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, которые недоступны для участия в ближайших матчах и тренировках команды из-за протокола коронавирусной инфекции.