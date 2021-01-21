«Вашингтон» выступил с заявлением по поводу нарушения протоколов COVID-19

Короткая ссылка
В «Вашингтон Кэпиталз» отреагировали на штраф от Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в размере $100 тыс. за нарушение медицинских протоколов коронавируса.
«Вашингтон» выступил с заявлением по поводу нарушения протоколов COVID-19
  • Reuters
  • © Philip G. Pavely-USA TODAY Sports

«Наш тренерский штаб очень усердно работал над созданием безопасных условий для наших игроков и персонала, чтобы они могли соревноваться в этом сезоне. Мы разочарованы решением игроков взаимодействовать в своём гостиничном номере и за пределами одобренных зон», — написано в заявлении в Twitter-аккаунте «Кэпиталз».

В клубе также подчеркнули, что принимают решение НХЛ и проведут с хоккеистами очередную беседу по поводу соблюдения медицинских протоколов. 

Ранее сообщалось, что НХЛ включила российских игроков «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, которые недоступны для участия в ближайших матчах и тренировках команды из-за протокола коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить