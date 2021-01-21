Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по очкам в первых четырёх матчах НХЛ
- Reuters
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» Капризов отметился результативной передачей. Таким образом, на счету россиянина уже пять очков (1 + 4) в четырёх матчах этого сезона.
Капризов стал вторым игроком в истории «Уайлд», которому удалось набрать пять очков в своих первых четырёх матчах в НХЛ. Ранее подобного результата добивался Эрикссон Эк в 2016 году.
Ранее сообщалось, что передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Анахайм» в НХЛ.