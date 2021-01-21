Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по очкам в первых четырёх матчах НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов повторил клубный рекорд по количеству очков в первых четырёх матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по очкам в первых четырёх матчах НХЛ
  • Reuters

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» Капризов отметился результативной передачей. Таким образом, на счету россиянина уже пять очков (1 + 4) в четырёх матчах этого сезона.

Капризов стал вторым игроком в истории «Уайлд», которому удалось набрать пять очков в своих первых четырёх матчах в НХЛ. Ранее подобного результата добивался Эрикссон Эк в 2016 году.

Ранее сообщалось, что передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Анахайм» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить