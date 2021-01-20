Каспарайтис поддержал идею проведения ЧМ по хоккею в Литве

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Бывший защитник клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал информацию о желании Литвы провести часть матчей чемпионата мира — 2021 по хоккею.
Каспарайтис поддержал идею проведения ЧМ по хоккею в Литве
  • globallookpress.com

«Я думаю, что Литва сможет провести такой турнир. Здесь есть три катка, которые могут претендовать на его проведение. Я уже играл в одном, в Каунасе, который 12 тыс. вмещал. Всё было здорово организовано. В Вильнюсе тоже есть дворец и хороший каток на 9 тыс. Проблем не должно возникнуть. От Вильнюса до Каунаса час двадцать езды, там можно провести любое соревнование. Если они заявили, то значит, серьёзно настроены. Ребята очень ответственные. Они провели чемпионат мира, на котором я играл, хоть и во втором дивизионе. Это был наиболее успешный чемпионат в этом дивизионе с самой большой посещаемостью на играх. В Литве хоккей любят. Праздник не только для латышей, но и для литовцев. Был бы большой плюс для развития хоккея в обеих странах», — цитирует Каспарайтиса Sport24.

Каспарайтис становился победителем Олимпиады-1992 в составе сборной России. В возрасте 45 лет он дебютировал за национальную команду Литвы.

Ранее Литва выразила желание принять матчи ЧМ-2021.

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