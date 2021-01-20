Литва выразила желание принять матчи ЧМ-2021

Короткая ссылка
Литва выразила готовность принять матчи чемпионата мира по хоккею — 2021, выслав официальное письмо Латвии и Международной федерации хоккея (IIHF).
Литва выразила желание принять матчи ЧМ-2021
  • РИА Новости

«Латвия смотрит на наше предложение позитивно. Определённые подвижки есть и в международной федерации. Сегодня мы направили обоим организациям официальные письма. В них, по словам министра спорта, указано, что если подобная возможность будет предоставлена, то Литва готова к приёму участников матчей группового турнира. В настоящее время мы подсчитываем, сколько будет стоить организация турнира. Рассматриваются варианты игр как с участием публики, так и при пустых трибунах. Скорее всего, будет без зрителей», — заявила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене, слова которой приводит ТАСС.

ЧМ-2021 должен пройти с 21 мая по 6 июня. В понедельник IIHF приняла решение о лишении Белоруссии права принимать матчи турнира.

Ранее Захарова высказалась о решении лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить