Литва выразила желание принять матчи ЧМ-2021

Литва выразила готовность принять матчи чемпионата мира по хоккею — 2021, выслав официальное письмо Латвии и Международной федерации хоккея (IIHF).

«Латвия смотрит на наше предложение позитивно. Определённые подвижки есть и в международной федерации. Сегодня мы направили обоим организациям официальные письма. В них, по словам министра спорта, указано, что если подобная возможность будет предоставлена, то Литва готова к приёму участников матчей группового турнира. В настоящее время мы подсчитываем, сколько будет стоить организация турнира. Рассматриваются варианты игр как с участием публики, так и при пустых трибунах. Скорее всего, будет без зрителей», — заявила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене, слова которой приводит ТАСС.

ЧМ-2021 должен пройти с 21 мая по 6 июня. В понедельник IIHF приняла решение о лишении Белоруссии права принимать матчи турнира.

Ранее Захарова высказалась о решении лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.