Захарова высказалась о решении лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение совета Международной федерации хоккея на льду (IIHF) лишить Белоруссию права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года.
Захарова высказалась о решении лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею
  • РИА Новости

«То, что творится вокруг Белоруссии, политизировано донельзя на всех направлениях. Полгода практически идут эти события. Находите ваши синонимы — предвзятое, неспортивное решение. По-моему, никто и не скрывал, кстати говоря, мотивацию принятия этого решения. Это тот самый пример даже не политизации, а использования санкционных и политических инструментов, который в принципе недопустим», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее сообщалось, что в Госдепе США поприветствовали перенос ЧМ по хоккею из Минска.

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