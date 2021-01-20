Захарова высказалась о решении лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение совета Международной федерации хоккея на льду (IIHF) лишить Белоруссию права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года.

«То, что творится вокруг Белоруссии, политизировано донельзя на всех направлениях. Полгода практически идут эти события. Находите ваши синонимы — предвзятое, неспортивное решение. По-моему, никто и не скрывал, кстати говоря, мотивацию принятия этого решения. Это тот самый пример даже не политизации, а использования санкционных и политических инструментов, который в принципе недопустим», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее сообщалось, что в Госдепе США поприветствовали перенос ЧМ по хоккею из Минска.