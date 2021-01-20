Захарова высказалась о решении лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею
- РИА Новости
«То, что творится вокруг Белоруссии, политизировано донельзя на всех направлениях. Полгода практически идут эти события. Находите ваши синонимы — предвзятое, неспортивное решение. По-моему, никто и не скрывал, кстати говоря, мотивацию принятия этого решения. Это тот самый пример даже не политизации, а использования санкционных и политических инструментов, который в принципе недопустим», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».
Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.
Ранее сообщалось, что в Госдепе США поприветствовали перенос ЧМ по хоккею из Минска.