В Госдепе США поприветствовали перенос ЧМ по хоккею из Минска

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Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус оценила решение Международной федерации хоккея на льду (IIHF) перенести чемпионат мира 2021 года из Минска.
В Госдепе США поприветствовали перенос ЧМ по хоккею из Минска
  • Reuters

«Мы приветствуем решение IIHF перенести чемпионат мира по хоккею 2021 года из Беларуси. С нетерпением ждём дня, когда условия для возвращения международного чемпионата будут подобающими. Мы призываем Лукашенко положить конец кампании по давлению на спортсменов и прекратить жёсткие репрессии», — написала Ортагус в Twitter.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — Минске и Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее Василий Уткин отреагировал на отмену ЧМ по хоккею в Белоруссии.

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