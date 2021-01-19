В Госдепе США поприветствовали перенос ЧМ по хоккею из Минска
- Reuters
«Мы приветствуем решение IIHF перенести чемпионат мира по хоккею 2021 года из Беларуси. С нетерпением ждём дня, когда условия для возвращения международного чемпионата будут подобающими. Мы призываем Лукашенко положить конец кампании по давлению на спортсменов и прекратить жёсткие репрессии», — написала Ортагус в Twitter.
Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — Минске и Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.
Ранее Василий Уткин отреагировал на отмену ЧМ по хоккею в Белоруссии.