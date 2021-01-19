В Госдепе США поприветствовали перенос ЧМ по хоккею из Минска

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус оценила решение Международной федерации хоккея на льду (IIHF) перенести чемпионат мира 2021 года из Минска.

«Мы приветствуем решение IIHF перенести чемпионат мира по хоккею 2021 года из Беларуси. С нетерпением ждём дня, когда условия для возвращения международного чемпионата будут подобающими. Мы призываем Лукашенко положить конец кампании по давлению на спортсменов и прекратить жёсткие репрессии», — написала Ортагус в Twitter.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — Минске и Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее Василий Уткин отреагировал на отмену ЧМ по хоккею в Белоруссии.