Уткин отреагировал на отмену ЧМ по хоккею в Белоруссии

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал решение отменить чемпионат мира по хоккею 2021 года в Белоруссии.

«Я не сторонник и не противник, потому что от моего голоса ничего не зависело. Я наблюдатель. По моему мнению, проводить сейчас ЧМ в Беларуси было бы позорно для хоккея», — ответил Уткин в комментариях своего Instagram на вопрос подписчика.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — Минске и Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее глава IIHF рассказал, что может помешать Латвии провести ЧМ-2021 самостоятельно.