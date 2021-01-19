Уткин отреагировал на отмену ЧМ по хоккею в Белоруссии

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Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал решение отменить чемпионат мира по хоккею 2021 года в Белоруссии.
Уткин отреагировал на отмену ЧМ по хоккею в Белоруссии
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Я не сторонник и не противник, потому что от моего голоса ничего не зависело. Я наблюдатель. По моему мнению, проводить сейчас ЧМ в Беларуси было бы позорно для хоккея», — ответил Уткин в комментариях своего Instagram на вопрос подписчика.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — Минске и Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее глава IIHF рассказал, что может помешать Латвии провести ЧМ-2021 самостоятельно.

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