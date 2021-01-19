Глава IIHF рассказал, что может помешать Латвии провести ЧМ-2021 самостоятельно

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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал о проблеме, которая может помешать Латвии провести чемпионат мира 2021 года в одиночку.
Глава IIHF рассказал, что может помешать Латвии провести ЧМ-2021 самостоятельно
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Чем быстрее мы примем решение, тем лучше, в этой ситуации важен каждый день. Мы обсуждаем три варианта: либо чемпионат мира будет только в Латвии, либо в Латвии и Братиславе, либо в Латвии и Дании. Когда мы получим какие-то цифры и проанализируем все аспекты, сразу же примем решение — мы должны это сделать до конца января», — цитирует Фазеля ТАСС.

Он отметил, что в датском Хернинге уже есть вся необходимая для проведения турнира инфраструктура, а Братислава великолепно провела ЧМ-2019.

«У нас чемпионат мира в мае — июне, и если делать временную арену, как хотят в Латвии, то у нас могут возникнуть проблемы с погодными условиями и качеством льда», — добавил Фазель.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — Минске и Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее сообщалось, что в Кремле сожалеют о решении IIHF перенести ЧМ по хоккею из Белоруссии.

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