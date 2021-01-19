В Кремле сожалеют о решении IIHF перенести ЧМ по хоккею из Белоруссии

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска.
В Кремле сожалеют о решении IIHF перенести ЧМ по хоккею из Белоруссии
  • РИА Новости

«Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять. Вы знаете, что Россия, со своей стороны, с этой федерацией находится в весьма конструктивных отношениях. Мы намерены дальше эти отношения поддерживать и развивать», — цитирует Пескова РИА Новости.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — Минске и Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее в Белоруссии отреагировали на перенос ЧМ-2021 по хоккею из Минска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить