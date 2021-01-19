В Кремле сожалеют о решении IIHF перенести ЧМ по хоккею из Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска.

«Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять. Вы знаете, что Россия, со своей стороны, с этой федерацией находится в весьма конструктивных отношениях. Мы намерены дальше эти отношения поддерживать и развивать», — цитирует Пескова РИА Новости.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — Минске и Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее в Белоруссии отреагировали на перенос ЧМ-2021 по хоккею из Минска.