142-минутная сухая серия Варламова, пятая передача Зайцева, отстранение Овечкина: события дня в НХЛ с участием россиян

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов в матче с «Нью-Джерси» пропустил первую шайбу в сезоне и показал восьмой результат в истории НХЛ по продолжительности сухой серии на старте чемпионата. Защитник «Оттавы» Никита Зайцев отметился результативной передачей в четвёртом матче подряд и поднялся на четвёртое место в списке лучших ассистентов лиги. Кроме того, стали известны подробности отстранения российских хоккеистов «Вашингтона» из-за нарушения протокола по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Окончание сухой серии Варламова

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов стал одним из главных действующих лиц первого отрезка регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В двух из трёх стартовых встреч сезона уверенная игра голкипера не только помогла нью-йоркскому клубу победить, но и ему самому дала шанс войти в историю. Каждый следующий период без пропущенных шайб приближал его к рекорду лиги по продолжительности сухой серии на старте первенства, который уже на протяжении 90 лет удерживает Лорн Шабо. В сезоне-1930/31 канадец не позволял никому поразить ворота «Торонто» на протяжении 213 минут 55 секунд.

Встреча с «Нью-Джерси» получилась довольно односторонней. «Айлендерс» отличились дважды в первом периоде, после чего уверенно довели дело до очередной победы (4:1). Безусловно, важную роль в этом сыграл и Варламов, оформивший 30 сейвов. Однако в начале второго периода Нэйтан Бастиан всё же сумел застать россиянина врасплох. Не сказать, что бросок канадца был неберущимся, но шайба прошла аккурат над правым щитком россиянина и оказалась в сетке.

Таким образом, Варламов пусть и не сумел побить рекорд Шабо, но всё равно вошёл в историю НХЛ. Его сухая серия на старте сезона составила 142 минуты 10 секунд и оказалась восьмой по продолжительности.

В этом списке он оказался выше Бенни Гранта, Джона Росса Роуча и Роберто Луонго. При этом чуть более трёх минут он не дотянул до результата легендарного Жака Планта (145:36) и пять — до показателей Клинта Бенедикта (147:23). Помимо Шабо, выше Варламова расположились Джерри Чиверс, Роман Турек, Брайан Буше и Дарси Кюмпер.

Россиянин занимает первое место в лиге по проценту отражённых бросков (98,8%) и по числу пропущенных шайб в среднем за игру (0,33) среди вратарей, выходивших на лёд как минимум дважды в нынешнем сезоне. Немного ему уступает Андрей Василевский. Действующий обладатель «Везина Трофи» помог «Тампе» продлить беспроигрышную серию на старте первенства до трёх матчей. В противостоянии с «Коламбусом» он 23 раза спас ворота и помог партнёрам победить в овертайме (3:2).

Результативная серия Зайцева

Довольно удачным вышел старт регулярки и для российского защитника клуба «Оттава Сенаторз». Пусть сам коллектив пока не радует поклонников и имеет в активе всего одну победу, но это не мешает Никите Зайцеву демонстрировать высокий уровень. В каждом матче он отметился голевыми передачами и на данный момент входит в десятку лучших игроков чемпионата по показателю «плюс/минус». И это в коллективе, завершившем первые четыре встречи с общей разницей забитых и пропущенных шайб 11:14.

В игре с «Виннипегом» Зайцев провёл на льду 21 минуту 38 секунд — больше, чем кто-либо в составе «Сенаторз», а в концовке третьего периода помог команде избежать поражения со счётом 0:4. Российский защитник поддержал прорыв Криса Тирни и помог канадцу отличиться, исполнив разрезающую передачу на дальнюю штангу. В его активе пять голевых пасов — это второй лучший показатель среди защитников и четвёртый — в лиге. Чаще ассистировали партнёрам лишь Анже Копитар, Джек Айкел и Куинтин Хьюз (все — по шесть раз).

Благодаря этому Зайцев находится среди лидеров НХЛ по степени полезности. После четырёх встреч его показатель составляет «+5». Столько же у Александра Романова, Тайлера Тоффоли, Алека Мартинеса, Макса Пачиоретти и Брендена Диллона. Лидируют же Джоэл Эдмундсон и Ши Теодор («+8»).

В отличие от Зайцева, Иван Проворов пока демонстрирует более скромные результаты. Во втором матче сезона он отметился шайбой в игре с «Питтсбургом», после чего «молчал» на протяжении двух встреч. Вновь отличиться он смог только в противостоянии с «Бостоном». Защитник ассистировал капитану Клоду Жиру, но это не спасло «Филадельфию» от второго поражения в сезоне. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 4:4, а в серии буллитов удачливее оказались «Брюинз».

Отстранение на четыре матча

Тем временем развивается ситуация с российскими хоккеистами «Вашингтона», нарушившими протокол безопасности НХЛ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как стало известно, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустят минимум по четыре матча регулярки. Об этом сообщил главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.

«Сейчас хоккеисты находятся на карантине. На данный момент речь, как я понимаю, идёт о четырёх играх. Потом хоккеистов ждёт повторное рассмотрение статуса, после чего будет принято решение. Скорее всего, будет опубликовано некое заявление. Пока положение дел обстоит именно так. Мы рассматриваем все варианты», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Безусловно, отсутствие четырёх ключевых хоккеистов станет тяжёлым ударом для «Вашингтона». Тем обиднее, что ближайшие четыре игры команда проведёт дома, а две из них — с соперником, которого при наличии лидеров «Кэпиталз» имели бы неплохие шансы победить. Сначала на Capital One Arena пожалует «Баффало», уже дважды в этом сезоне уступавший коллективу Лавиолетта, а затем — «Айлендерс» под руководством Варламова.

При этом обиднее других придётся Орлову, который не сумеет провести 402-й подряд матч в свитере «Кэпиталз». Российский защитник не пропустил ни одной встречи с сезона-2013/14 и уже вошёл в историю по продолжительности так называемой железной серии. Рекорд у Карла Алзнера (540 игр подряд), а на второй строчке расположился Бобби Карпентер (422).

Также выяснилось, что решение отстранить россиян может быть связано не столько с нарушением ими протокола НХЛ, сколько с тем, что они контактировали с заболевшим COVID-19 партнёром. По данным источников The Washington Post, голкипер коллектива Самсонов сдал положительный тест на коронавирус после матча с «Питтсбургом». Хоккеист был отправлен на изоляцию и вернулся в столицу отдельно от остальных, пишет издание.

Эту информацию прокомментировала супруга капитана «Вашингтона» Анастасия Шубская. Она упрекнула руководство клуба в сокрытии информации о состоянии здоровья Самсонова и сделала вывод, что именно это стало причиной отстранения российских хоккеистов.

«Для всех тех, кто писал, что ребята нарушили правило, поэтому было верным решением их отстранить. Я очень рада, что сказали правду, о которой я, конечно, знала, но которую посчитала некорректным оглашать... Дело было не в том, что они нарушили правило, а в том, что заболел игрок, который контактировал со всеми игроками. Так почему же сказали только о наших ребятах (умолчав изначально о положительном тесте)? Ну и вдобавок вспомним о командах «Даллас» и «Каролина». Они честно сказали о заболевших игроках и приостановили игры, а не стали выискивать, кто с кем контактировал, и ссылаться на «несоблюдение правил», — заявила Шубская.