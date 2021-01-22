«Оттава» уступила «Виннипегу» в НХЛ, несмотря на результативную передачу Зайцева

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«Оттава Сенаторз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Оттава» уступила «Виннипегу» в НХЛ, несмотря на результативную передачу Зайцева
  • Reuters
  • © Marc DesRosiers-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Оттаве и завершилась со счётом 1:4.

В составе гостей отличились Эндрю Копп, Марк Шайфли, Адам Лаури и Блейк Уилер. У «Сенаторз» единственную шайбу забросил Крис Тирни, а российский защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в НХЛ, а Андрей Василевский отразил 23 броска.

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