«Тампа» в овертайме обыграла «Коламбус» в НХЛ, Василевский отразил 23 броска

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Коламбусе и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе действующих победителей Кубка Стэнли отличились Блейк Коулман, Мэтью Жозеф и Брейден Пойнт. Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 23 броска из 25, а его соотечественник и партнёр по команде Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями. Хозяева ответили голами Оливера Бьёркстранда и Ника Фолиньо.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ, а Семён Варламов совершил 30 сейвов.