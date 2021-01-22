«Тампа» в овертайме обыграла «Коламбус» в НХЛ, Василевский отразил 23 броска

Короткая ссылка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» в овертайме обыграла «Коламбус» в НХЛ, Василевский отразил 23 броска
  • Reuters
  • © Aaron Doster-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Коламбусе и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе действующих победителей Кубка Стэнли отличились Блейк Коулман, Мэтью Жозеф и Брейден Пойнт. Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 23 броска из 25, а его соотечественник и партнёр по команде Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями. Хозяева ответили голами Оливера Бьёркстранда и Ника Фолиньо. 

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ, а Семён Варламов совершил 30 сейвов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить