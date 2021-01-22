«Айлендерс» победил «Нью-Джерси» в НХЛ, Варламов совершил 30 сейвов
- Reuters
- © Bruce Bennett/Pool Photo via USA TODAY Sports
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1.
В составе хозяев дубль оформил Джордан Эберле, а также по разу отличились Мэтью Барзал и Брок Нельсон. У «Дэвилз» единственную шайбу забросил Натан Бастиан.
Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 30 бросков из 31. Отечественные игроки «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов и Никита Гусев не отметились результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты Уайлд» по очкам в первых четырёх матчах НХЛ.