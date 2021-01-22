«Айлендерс» победил «Нью-Джерси» в НХЛ, Варламов совершил 30 сейвов

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Айлендерс» взял верх над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Айлендерс» победил «Нью-Джерси» в НХЛ, Варламов совершил 30 сейвов
  • Reuters
  • © Bruce Bennett/Pool Photo via USA TODAY Sports

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев дубль оформил Джордан Эберле, а также по разу отличились Мэтью Барзал и Брок Нельсон. У «Дэвилз» единственную шайбу забросил Натан Бастиан.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 30 бросков из 31. Отечественные игроки «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов и Никита Гусев не отметились результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты Уайлд» по очкам в первых четырёх матчах НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить