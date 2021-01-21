Российские хоккеисты «Вашингтона» пропустят четыре матча из-за нарушения коронавирусного протокола

Короткая ссылка
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт заявил, что российские игроки команды, скорее всего, пропустят следующие четыре матча команды.
Российские хоккеисты «Вашингтона» пропустят четыре матча из-за нарушения коронавирусного протокола
  • Reuters

Об этом сообщает в Twitter журналист Стефен Вайно. НХЛ включила игроков «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список хоккеистов, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о коронавирусе.

«Вашингтон» был оштрафован, так как игроки находились в близком контакте друг с другом без использования медицинских масок.

Ранее жена Овечкина выступила с критикой коронавирусного протокола НХЛ в связи с отстранением мужа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить