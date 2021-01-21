Российские хоккеисты «Вашингтона» пропустят четыре матча из-за нарушения коронавирусного протокола

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт заявил, что российские игроки команды, скорее всего, пропустят следующие четыре матча команды.

Об этом сообщает в Twitter журналист Стефен Вайно. НХЛ включила игроков «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список хоккеистов, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о коронавирусе.

«Вашингтон» был оштрафован, так как игроки находились в близком контакте друг с другом без использования медицинских масок.

Ранее жена Овечкина выступила с критикой коронавирусного протокола НХЛ в связи с отстранением мужа.