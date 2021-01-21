Жена Овечкина выступила с критикой коронавирусного протокола НХЛ в связи с отстранением мужа

Анастасия Овечкина, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, прокомментировала решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) наказать её мужа и клуб за нарушение коронавирусного протокола.

«Конечно, только русские игроки «Вашингтона» находились вместе в номере отеля. Конечно, все игроки НХЛ во время выездных матчей сидят по номерам. Конечно, вирус не распространяется, когда игроки сидят на скамейке, обнимаются во время празднования гола, находятся в раздевалке или в лаундже для игроков. Также они не могут заболеть, когда посещают рестораны, магазины, супермаркеты. Вирус действует сугубо в номере отеля! Тот, кто придумал это правило, дружит с логикой. Ах да, ещё тот факт, что у игроков Александра Овечкина и Дмитрия Орлова имеются антитела, не может не радовать. Но, сожалению, не все компетентны в значении и свойстве антител», — написала жена Овечкина в сториз Instagram.

Овечкин вместе с тремя другими русскими хоккеистами «Вашингтона» Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым и Ильёй Самсоновым находились в близком контакте друг с другом, не используя медицинских масок. В итоге клуб был оштрафован на $100 тыс. НХЛ поместила россиян в список недоступных игроков.

Ранее сообщалось, что НХЛ отстранила Овечкина и ещё трёх российских хоккеистов за нарушение протокола COVID-19.