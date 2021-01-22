«Филадельфия» проиграла «Бостону» в НХЛ, Проворов отметился голевым пасом

Команда «Филадельфия Флайерз» в серии буллитов потерпела поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время игры, прошедшей в Бостоне, завершилось со счётом 4:4.

В составе хозяев отличились Джек Струдничка, Чарли Койл, Ник Ритчи, Брэндон Карло. У «Флайерз» дубль оформил Джеймс ван Римсдайк, а также шайбы забрасывали Клод Жиру и Трэвис Санхайм.

В серии послематчевых буллитов победу «Брюинз» принёс точный бросок Джейка Дебраска.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Оттава Сенаторз» уступил «Виннипег Джетс» в НХЛ, несмотря на результативную передачу Никиты Зайцева.