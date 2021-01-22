«Филадельфия» проиграла «Бостону» в НХЛ, Проворов отметился голевым пасом
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Основное время игры, прошедшей в Бостоне, завершилось со счётом 4:4.
В составе хозяев отличились Джек Струдничка, Чарли Койл, Ник Ритчи, Брэндон Карло. У «Флайерз» дубль оформил Джеймс ван Римсдайк, а также шайбы забрасывали Клод Жиру и Трэвис Санхайм.
В серии послематчевых буллитов победу «Брюинз» принёс точный бросок Джейка Дебраска.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Оттава Сенаторз» уступил «Виннипег Джетс» в НХЛ, несмотря на результативную передачу Никиты Зайцева.