«Филадельфия» проиграла «Бостону» в НХЛ, Проворов отметился голевым пасом

Короткая ссылка
Команда «Филадельфия Флайерз» в серии буллитов потерпела поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Филадельфия» проиграла «Бостону» в НХЛ, Проворов отметился голевым пасом
  • Reuters
  • © Brian Fluharty-USA TODAY Sports

Основное время игры, прошедшей в Бостоне, завершилось со счётом 4:4.

В составе хозяев отличились Джек Струдничка, Чарли Койл, Ник Ритчи, Брэндон Карло. У «Флайерз» дубль оформил Джеймс ван Римсдайк, а также шайбы забрасывали Клод Жиру и Трэвис Санхайм. 

В серии послематчевых буллитов победу «Брюинз» принёс точный бросок Джейка Дебраска.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Оттава Сенаторз» уступил «Виннипег Джетс» в НХЛ, несмотря на результативную передачу Никиты Зайцева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить