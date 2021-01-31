Голевой пас Малкина помог «Питтсбургу» взять верх над «Рейнджерс» в НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» в овертайме обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голевой пас Малкина помог «Питтсбургу» взять верх над «Рейнджерс» в НХЛ
  • © AFP

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась в пользу гостей — 5:4.

В составе «Пингвинз» отличились Джейсон Цукер, Брэндон Танев, Каспери Капанен, Джейк Гюнцель и Сидни Кросби. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

У «Рейнджерс» шайбы забросили Брендан Лемье, Кевин Руни, Крис Крайдер и россиянин Артемий Панарин. Ещё один российский игрок коллектива из Нью-Йорка, Павел Бучневич, сделал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Тампа» одолела «Нэшвилл» в НХЛ, а Михаил Сергачёв сделал две результативные передачи.

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