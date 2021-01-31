«Тампа» одолела «Нэшвилл» в НХЛ, Сергачёв сделал две результативные передачи
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Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 4:3.
В составе действующих обладателей Кубка Стэнли отличились Тайлер Джонсон, Кэл Фут, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос. Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв отметился двумя результативными передачами. У гостей шайбы забросили Райан Эллис, Мэтью Оливье и Виктор Арвидссон.
Ранее сообщалось, что гол Андрея Свечникова помог «Каролине» нанести первое поражение «Далласу» в сезоне НХЛ.