«Тампа» одолела «Нэшвилл» в НХЛ, Сергачёв сделал две результативные передачи

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 4:3.

В составе действующих обладателей Кубка Стэнли отличились Тайлер Джонсон, Кэл Фут, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос. Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв отметился двумя результативными передачами. У гостей шайбы забросили Райан Эллис, Мэтью Оливье и Виктор Арвидссон.

Ранее сообщалось, что гол Андрея Свечникова помог «Каролине» нанести первое поражение «Далласу» в сезоне НХЛ.