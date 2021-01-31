«Тампа» одолела «Нэшвилл» в НХЛ, Сергачёв сделал две результативные передачи

Короткая ссылка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» одолела «Нэшвилл» в НХЛ, Сергачёв сделал две результативные передачи
  • © Reuters

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 4:3.

В составе действующих обладателей Кубка Стэнли отличились Тайлер Джонсон, Кэл Фут, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос. Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв отметился двумя результативными передачами. У гостей шайбы забросили Райан Эллис, Мэтью Оливье и Виктор Арвидссон.

Ранее сообщалось, что гол Андрея Свечникова помог «Каролине» нанести первое поражение «Далласу» в сезоне НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить