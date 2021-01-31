Гол Свечникова помог «Каролине» нанести первое поражение «Далласу» в сезоне НХЛ

«Каролина Харрикейнз» взял верх над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Роли и завершилась в пользу хозяев — 4:1.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Винсент Трочек, также шайбы забросили россиянин Андрей Свечников и Райан Дзингел. У гостей единственным голом отметился Джо Павелски, причём передачу сделал российский форвард «Старз» Александр Радулов.

Для «Далласа» это поражение стало первым в сезоне после четырёх побед на старте. «Каролина» выиграла третий матч кряду.

Ранее сообщалось, что передача Ивана Проворова помогла «Филадельфии» в овертайме победить «Айлендерс» в НХЛ.