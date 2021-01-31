Передача Проворова помогла «Филадельфии» в овертайме победить «Айлендерс» в НХЛ

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«Филадельфия Флайерз» в овертайме обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Проворова помогла «Филадельфии» в овертайме победить «Айлендерс» в НХЛ
  • © Reuters

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Якуб Ворачек, Кевин Хейз и Скотт Лотон. Российский защитник команды Иван Проворов отметился результативной передачей.

У «Айлендерс» шайбы забросили Джордан Эберле и Скотт Мейфилд. Российский голкипер коллектива из Нью-Йорка Семён Варламов отразил 14 бросков из 17.

«Филадельфия» одержала третью победу подряд, у «Айлендерс» четвёртое поражение.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина принесла «Вашингтону» победу над «Бостоном».

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