Передача Проворова помогла «Филадельфии» в овертайме победить «Айлендерс» в НХЛ

«Филадельфия Флайерз» в овертайме обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Якуб Ворачек, Кевин Хейз и Скотт Лотон. Российский защитник команды Иван Проворов отметился результативной передачей.

У «Айлендерс» шайбы забросили Джордан Эберле и Скотт Мейфилд. Российский голкипер коллектива из Нью-Йорка Семён Варламов отразил 14 бросков из 17.

«Филадельфия» одержала третью победу подряд, у «Айлендерс» четвёртое поражение.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина принесла «Вашингтону» победу над «Бостоном».