Шайба Овечкина принесла «Вашингтону» победу над «Бостоном»

«Вашингтон» обыграл «Бостон» в овертайме со счётом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Никлас Бэкстрём (19-я минута), Тревор ван Римсдайк (26), Том Уилсон (31) и Александр Овечкин, который забросил решающую шайбу на 28-й секунде овертайма. У гостей голы забили Ник Ритчи (38), Брэд Маршанд (47) и Чарли Макэвой (60).

Капитан «Вашингтона» Овечкин также отметился результативной передачей, в пяти матчах сезона россиянин набрал семь очков (2 + 5).

Ранее защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал пропуск четырёх матчей команды из-за нарушения антикоронавирусного протокола.