Орлов — об отстранении российский хоккеистов «Вашингтона»: НХЛ и клуб приняли правильное решение
«Конечно, ситуация неприятная, но так получилось. Мы проводили время в нашей комнате вместе. Наверное, нарушили протокол. Так что это плохо. Лига и клуб приняли правильное решение. Никто не заболел», — цитирует Орлова журналист Том Гуллити в Twitter.
Орлов с форвардами Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым, а также голкипером Ильёй Самсоновым проводили вместе время в гостиничном номере и пропустили четыре матча своей команды.
Ранее «Вашингтон» без россиян одолел «Айлендерс» в НХЛ, хотя уступал со счётом 0:3 по ходу матча.