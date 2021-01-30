Орлов — об отстранении российский хоккеистов «Вашингтона»: НХЛ и клуб приняли правильное решение

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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал пропуск четырёх матчей команды из-за нарушения антикоронавирусного протокола.

«Конечно, ситуация неприятная, но так получилось. Мы проводили время в нашей комнате вместе. Наверное, нарушили протокол. Так что это плохо. Лига и клуб приняли правильное решение. Никто не заболел», — цитирует Орлова журналист Том Гуллити в Twitter.

Орлов с форвардами Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым, а также голкипером Ильёй Самсоновым проводили вместе время в гостиничном номере и пропустили четыре матча своей команды.

Ранее «Вашингтон» без россиян одолел «Айлендерс» в НХЛ, хотя уступал со счётом 0:3 по ходу матча.

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