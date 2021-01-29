«Вашингтон» без россиян одолел «Айлендерс» в НХЛ, хотя уступал со счётом 0:3 по ходу матча

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:3.

Гости после первого периода выигрывали с разницей в три гола — отличились Оливер Вальстрём, Кейси Сизикас и Андерс Ли. Затем «Кэпиталз» ответил дублем Конора Шири, а также шайбами Гарнета Хэтэуэя, Джона Карлсона, Здено Хары и Тома Уилсона.

Российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустили игру из-за отстранения.

Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» одержал четвёртую победу подряд со старта сезона в НХЛ, а Денис Гурьянов набрал три очка.