«Вашингтон» без россиян одолел «Айлендерс» в НХЛ, хотя уступал со счётом 0:3 по ходу матча
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Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:3.
Гости после первого периода выигрывали с разницей в три гола — отличились Оливер Вальстрём, Кейси Сизикас и Андерс Ли. Затем «Кэпиталз» ответил дублем Конора Шири, а также шайбами Гарнета Хэтэуэя, Джона Карлсона, Здено Хары и Тома Уилсона.
Российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустили игру из-за отстранения.
Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» одержал четвёртую победу подряд со старта сезона в НХЛ, а Денис Гурьянов набрал три очка.