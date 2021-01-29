«Даллас» одержал четвёртую победу подряд со старта сезона в НХЛ, Гурьянов набрал три очка

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«Даллас Старз» взял верх над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Даллас» одержал четвёртую победу подряд со старта сезона в НХЛ, Гурьянов набрал три очка
  • © Reuters

Игра состоялась в Далласе и закончилась в пользу хозяев — 7:3.

В составе «Старз» отличились Джо Павелски, Эндрю Кальяно, Денис Гурьянов, Джейми Олексяк, Тай Делландреа, Джастин Даулинг и Йон Клингберг. У гостей шайбы забросили Валттери Фильппула, Тайлер Бертуцци и Дэнни Декайзер.

Помимо гола, Гурьянов отметился двумя результативными передачами. Его партнёр по команде — ещё один россиянин Александр Радулов — сделал один голевой пас.

Для «Далласа» эта победа стала четвёртой подряд со старта сезона.   

Ранее сообщалось, что гол Кирилла Капризова помог «Миннесота Уайлд» обыграть «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ.

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