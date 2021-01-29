Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ

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«Миннесота Уайлд» взял верх над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ
  • © Reuters

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 5:3.

В составе хозяев шайбы забросили Маркус Юханссон, Кевин Фиала, Кирилл Капризов, Ник Бьюгстад и Йоэль Эрикссон. У «Кингз» голами отметились Дастин Браун, Дрю Даути и Алекс Иаффало.

Российского форварда Капризова шайба в матче с «Лос-Анджелесом» стала второй в НХЛ.

Ранее сообщалось, что команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Каролина Харрикейнз» в НХЛ, несмотря на 35 сейвов Василевского.

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