Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ
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Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 5:3.
В составе хозяев шайбы забросили Маркус Юханссон, Кевин Фиала, Кирилл Капризов, Ник Бьюгстад и Йоэль Эрикссон. У «Кингз» голами отметились Дастин Браун, Дрю Даути и Алекс Иаффало.
Российского форварда Капризова шайба в матче с «Лос-Анджелесом» стала второй в НХЛ.
Ранее сообщалось, что команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Каролина Харрикейнз» в НХЛ, несмотря на 35 сейвов Василевского.