Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ

«Миннесота Уайлд» взял верх над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 5:3.

В составе хозяев шайбы забросили Маркус Юханссон, Кевин Фиала, Кирилл Капризов, Ник Бьюгстад и Йоэль Эрикссон. У «Кингз» голами отметились Дастин Браун, Дрю Даути и Алекс Иаффало.

Российского форварда Капризова шайба в матче с «Лос-Анджелесом» стала второй в НХЛ.

Ранее сообщалось, что команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Каролина Харрикейнз» в НХЛ, несмотря на 35 сейвов Василевского.