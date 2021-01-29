«Тампа» уступила «Каролине» в НХЛ, несмотря на 35 сейвов Василевского
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Встреча прошла в Роли и завершилась в пользу хозяев — 1:0.
Единственную шайбу в OT забросил Мартин Нечас.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 бросков из 36. Его партнёры по команде и соотечественники Михаил Сергачёв и Александр Волков не отметились результативными действиями.
Другой российский хоккеист — Андрей Свечников, выступающий за «Харрикейнз», также не набрал очков.
Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на второе место по числу сыгранных матчей в истории «Питтсбурга».