«Тампа» уступила «Каролине» в НХЛ, несмотря на 35 сейвов Василевского

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме проиграл «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» уступила «Каролине» в НХЛ, несмотря на 35 сейвов Василевского
  • © Reuters

Встреча прошла в Роли и завершилась в пользу хозяев — 1:0.

Единственную шайбу в OT забросил Мартин Нечас.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 бросков из 36. Его партнёры по команде и соотечественники Михаил Сергачёв и Александр Волков не отметились результативными действиями.

Другой российский хоккеист — Андрей Свечников, выступающий за «Харрикейнз», также не набрал очков.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на второе место по числу сыгранных матчей в истории «Питтсбурга».

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