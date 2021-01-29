Малкин вышел на второе место по числу сыгранных матчей в истории «Питтсбурга»

Короткая ссылка
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на второе место по количеству сыгранных матчей в истории клуба в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Малкин вышел на второе место по числу сыгранных матчей в истории «Питтсбурга»
  • © Reuters

Как сообщается в Twitter-аккаунте StatsCentre, матч регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:4) стал 915-м для россиянина в составе «Пингвинз».

По этому показателю он сравнялся с Марио Лемье. Рекордсменом же по количеству матчей за «Питтсбург» является Сидни Кросби, на счету которого 992 игры.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. С тех пор он выиграл с командой три Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что два очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» прервать четырёхматчевую серию поражений в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить