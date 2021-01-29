Малкин вышел на второе место по числу сыгранных матчей в истории «Питтсбурга»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на второе место по количеству сыгранных матчей в истории клуба в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Как сообщается в Twitter-аккаунте StatsCentre, матч регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:4) стал 915-м для россиянина в составе «Пингвинз».

По этому показателю он сравнялся с Марио Лемье. Рекордсменом же по количеству матчей за «Питтсбург» является Сидни Кросби, на счету которого 992 игры.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. С тех пор он выиграл с командой три Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что два очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» прервать четырёхматчевую серию поражений в НХЛ.