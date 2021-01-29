Малкин вышел на второе место по числу сыгранных матчей в истории «Питтсбурга»
- © Reuters
Как сообщается в Twitter-аккаунте StatsCentre, матч регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:4) стал 915-м для россиянина в составе «Пингвинз».
По этому показателю он сравнялся с Марио Лемье. Рекордсменом же по количеству матчей за «Питтсбург» является Сидни Кросби, на счету которого 992 игры.
Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. С тех пор он выиграл с командой три Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что два очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» прервать четырёхматчевую серию поражений в НХЛ.