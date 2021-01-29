Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» прервать четырёхматчевую серию поражений в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» прервать четырёхматчевую серию поражений в НХЛ
  • © Reuters

Встреча прошла в Баффало и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе коллектива из Нью-Йорка отличились Райан Строум и Артемий Панарин, а победную шайбу в ОТ забросил Алексис Лафренье. У хозяев голами ответили Джек Айкел и Сэм Райнхарт. 

Панарин также отметился результативной передачей. Кроме того, голевую передачу отдал его одноклубник и соотечественник Павел Бучневич.

Таким образом, была прервана четырёхматчевая серия «Рейнджерс» без побед в НХЛ.

Ранее сообщалось, что матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз» был перенесён из-за коронавируса.

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