Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» прервать четырёхматчевую серию поражений в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Баффало и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе коллектива из Нью-Йорка отличились Райан Строум и Артемий Панарин, а победную шайбу в ОТ забросил Алексис Лафренье. У хозяев голами ответили Джек Айкел и Сэм Райнхарт.

Панарин также отметился результативной передачей. Кроме того, голевую передачу отдал его одноклубник и соотечественник Павел Бучневич.

Таким образом, была прервана четырёхматчевая серия «Рейнджерс» без побед в НХЛ.

Ранее сообщалось, что матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз» был перенесён из-за коронавируса.