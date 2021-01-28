НХЛ объявила о переносе матча «Вегас» — «Сент-Луис» из-за коронавируса

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз» был перенесён.

Как сообщает пресс-служба лиги, причиной переноса встречи стала вспышка коронавирусной инфекции в «Вегасе» — заболевание было выявлено у хоккеиста и представителя тренерского штаба команды.

Отмечается, что оба заболевших помещены на карантин, а арена команды закрыта до дальнейшего уведомления.

Матч «Вегас» — «Сент-Луис» должен был состояться 29 января и начаться в 05:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» объявил об уходе Рутерфорда с поста генерального менеджера.