НХЛ объявила о переносе матча «Вегас» — «Сент-Луис» из-за коронавируса

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Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз» был перенесён.
НХЛ объявила о переносе матча «Вегас» — «Сент-Луис» из-за коронавируса
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба лиги, причиной переноса встречи стала вспышка коронавирусной инфекции в «Вегасе» — заболевание было выявлено у хоккеиста и представителя тренерского штаба команды.

Отмечается, что оба заболевших помещены на карантин, а арена команды закрыта до дальнейшего уведомления.

Матч «Вегас» — «Сент-Луис» должен был состояться 29 января и начаться в 05:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» объявил об уходе Рутерфорда с поста генерального менеджера.

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