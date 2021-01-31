Овечкин признался, что ему было тяжело играть в НХЛ после 10-дневного перерыва

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после возвращения на лёд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».

«Было тяжело играть после 10-дневного перерыва. В первом периоде мы хорошо двигались и играли, во втором и третьем было непросто, но мы справились. Гартнер — звезда и легенда «Вашингтона» и всей лиги, приятно с ним сравняться, но впереди ещё долгий путь», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Он также признался, что скучал по игре, отметив, что обычно все спортсмены тоскуют, когда не могут принять участие в соревнованиях.

«Было интересно посмотреть, как я буду себя чувствовать после раскатки, после матча. Двигаемся дальше», — сказал Овечкин.

Овечкин до матча регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ) был отстранён за нарушение медицинского протокола. В игре с «Брюинз» россиянин забросил победную шайбу. Теперь на счету Овечкина 708 голов в НХЛ и он вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на четвёртое место по победным шайбам в НХЛ.