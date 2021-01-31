Малкин вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Питтсбурга»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на чистое третье место по количеству набранных очков за клуб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ) россиянин отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал 1080-е очко в составе «Пингвинз».

Это позволило ему обойти Яромира Ягра и выйти на чистое третье место в списке лучших бомбардиров «Питтсбурга».

Рекордсменом клуба по очкам является Марио Лемье (1723 очка), а второе место занимает Сидни Кросби (1271).

Ранее сообщалось, что Малкин вышел на чистое второе место по числу матчей за «Питтсбург» в НХЛ.