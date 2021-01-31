Малкин вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Питтсбурга»

Короткая ссылка
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на чистое третье место по количеству набранных очков за клуб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Малкин вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Питтсбурга»
  • © Reuters

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ) россиянин отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал 1080-е очко в составе «Пингвинз». 

Это позволило ему обойти Яромира Ягра и выйти на чистое третье место в списке лучших бомбардиров «Питтсбурга».

Рекордсменом клуба по очкам является Марио Лемье (1723 очка), а второе место занимает Сидни Кросби (1271).

Ранее сообщалось, что Малкин вышел на чистое второе место по числу матчей за «Питтсбург» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить