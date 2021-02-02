Латвия стала единоличной хозяйкой ЧМ по хоккею — 2021

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Все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года примет столица Латвии Рига.
Латвия стала единоличной хозяйкой ЧМ по хоккею — 2021
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF). Первоначально ЧМ должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня, но проведение матчей в Белоруссии оказалось невозможным в связи с политической ситуацией в стране.

Основным местом проведения соревнований станет «Арена Рига». Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, который будет переоборудован в ледовый каток на 6 тыс. мест. Он примет матчи группы А и два четвертьфинала.

Ранее глава IIHF заявил, что говорить о точном месте проведения ЧМ по хоккею пока рано.

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