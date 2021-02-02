Глава IIHF: говорить о точном месте проведения ЧМ по хоккею пока рано

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что пока рано говорить о точном месте проведения чемпионата мира 2021 года.

«На данный момент слишком рано о чём-то говорить. Люди обсуждают это. Самое главное сейчас — это финансы, сколько всё будет стоить, ситуация с коронавирусом, плюсы и минусы от проведения в одной стране и в двух странах, какие ограничения в Словакии, Латвии. На эти вопросы мы должны получить ответы», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Он подчеркнул, что IIHF ещё не приняла окончательного решения.

«Мы работаем. Ответы на всё ждём завтра», — добавил глава IIHF.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее стало известно, когда будет принято решение о месте проведения ЧМ по хоккею.