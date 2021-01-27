Стало известно, когда будет принято решение о месте проведения ЧМ по хоккею

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, когда будет принято решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Есть некие технические детали, которые не позволили нам принять решение о месте проведения чемпионата мира сегодня. Но после сегодняшних обсуждений стало понятно, что нам еще потребуется время. Решение мы примем на следующей неделе. Возможно, что уже в понедельник», — цитирует Фазеля РИА Новости.

По его словам, в организации хотят, чтобы турнир прошёл в одном месте, где бы могли сыграть 16 команд с учётом ситуации с коронавирусом.

«На сегодня шансы есть у Дании, Латвии и Словакии», — подчеркнул Фазель.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — Минске и Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее Дарюс Каспарайтис поддержал идею проведения ЧМ по хоккею в Литве.