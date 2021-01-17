Стало известно, где может пройти ЧМ по хоккею в случае переноса из Белоруссии

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, какие варианты рассматривает организация на случай принятия решения о переносе матчей чемпионата мира 2021 года из Белоруссии.

«Я не допускаю отмены турнира. У нас есть именно такое сильное решение провести чемпионат. Если нам нужно будет поменять место его проведения, то у нас есть предложения из Латвии и Дании, а также мы в стадии обсуждения проведения турнира в Словакии», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Он отметил, что в данный момент IIHF ведёт переговоры только с этими тремя странами.

«Швейцария? Там слишком дорого. Отели и всё прочее стоят так дорого, что вы не можете себе этого представить. Бюджет чемпионата мира в прошлом году составил €37 млн. В Братиславе он был €18 млн, в Швейцарии это стоит в два раза дороже. Cитуация с коронавирусом сказывается. Однако мы надеемся, что в мае мы сможем провести чемпионат мира, даже если мы вынуждены будем играть без зрителей. Мы хотим играть, мы будем разговаривать по этому поводу с оргкомитетом. Потому что два года без чемпионата мира — это нехорошо», — добавил Фазель.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — Минске и Риге.

Ранее Фазель рассказал, когда совет IIHF рассмотрит вопрос проведения ЧМ-2021 в Белоруссии.