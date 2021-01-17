Стало известно, где может пройти ЧМ по хоккею в случае переноса из Белоруссии

Короткая ссылка
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, какие варианты рассматривает организация на случай принятия решения о переносе матчей чемпионата мира 2021 года из Белоруссии.
Стало известно, где может пройти ЧМ по хоккею в случае переноса из Белоруссии
  • РИА Новости

«Я не допускаю отмены турнира. У нас есть именно такое сильное решение провести чемпионат. Если нам нужно будет поменять место его проведения, то у нас есть предложения из Латвии и Дании, а также мы в стадии обсуждения проведения турнира в Словакии», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Он отметил, что в данный момент IIHF ведёт переговоры только с этими тремя странами.

«Швейцария? Там слишком дорого. Отели и всё прочее стоят так дорого, что вы не можете себе этого представить. Бюджет чемпионата мира в прошлом году составил €37 млн. В Братиславе он был €18 млн, в Швейцарии это стоит в два раза дороже. Cитуация с коронавирусом сказывается. Однако мы надеемся, что в мае мы сможем провести чемпионат мира, даже если мы вынуждены будем играть без зрителей. Мы хотим играть, мы будем разговаривать по этому поводу с оргкомитетом. Потому что два года без чемпионата мира — это нехорошо», — добавил Фазель.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — Минске и Риге.

Ранее Фазель рассказал, когда совет IIHF рассмотрит вопрос проведения ЧМ-2021 в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить