ЧМ по хоккею в Латвии пройдёт без болельщиков

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что чемпионат мира по хоккею 2021 года будет проведён без допуска болельщиков на трибуны.

«Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в «пузыре», в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества», — приводит слова Кариньша ТАСС, со ссылкой на эфир телеканала TV3.

Он отметил, что правительство поддерживает решение Международной федерации хоккея (IIHF) наделить Латвию правом на проведение турнира.

«Государство поддержит чемпионат мира по хоккею в Риге, но конкретная сумма финансирования ещё не определена, однако львиную долю всех финансовых обязательств покроет IIHF», — добавил премьер-министр.

Изначально чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею, а 2 февраля передал Латвии единоличное право на проведение турнира.

Ранее Владислав Третьяк объяснил, почему IIHF отдала Латвии единоличное право на проведение ЧМ-2021.