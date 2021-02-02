Третьяк объяснил, почему IIHF отдала Латвии единоличное право на проведение ЧМ-2021

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, являющийся членом совета Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF), рассказал, по каким причинам Латвия получила единоличное право на проведение чемпионата мира — 2021.
Третьяк объяснил, почему IIHF отдала Латвии единоличное право на проведение ЧМ-2021
  • РИА Новости

«Свою роль в выборе сыграло то, что государство предоставляет финансовую поддержку при игре на турнире 16 команд. Предпочтение Латвии отдавали и ранее. Безопасность спортсменов сыграла свою роль. Это главное, учитывая, что у каждой страны свой порядок во время борьбы с коронавирусом, потому в одной стране проводить турнир лучше. Будет ли во время турнира «пузырь» или же он пройдёт со зрителями, это неизвестно, но соревнования будут в одном месте, это также сыграло свою роль при выборе», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее Свищёв выразил мнение, что Латвии будет непросто самостоятельно провести ЧМ по хоккею.

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