Свищёв считает, что Латвии будет непросто самостоятельно провести ЧМ по хоккею

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв оценил решение Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) отдать Латвии единоличное право провести чемпионата мира — 2021.

«Латвия — красивая небольшая страна, наш сосед. Даже при всех сложностях, которые сейчас есть, нужно пожелать им удачи, потому что это непростое дело. При такой непростой экономической, социальной и эпидемиологической ситуации провести столь масштабное мероприятие. Это почётно для любой страны, но я не знаю, как можно за столь короткое время справиться и провести такие соревнования. Надеюсь, им удастся, хотя сложностей полно, начиная с пропускной способности у самой страны, готовности стадионов и возможностей в условиях ограничений. Если же ограничения будут сняты, то туда поедут тысячи болельщиков, которых нужно разместить, накормить, перевезти, выстроить логистику транспортную. Сложностей столько, что я не представляю, как сложно это всё им будет организовать. Если Латвия попросит помощи, окажем всестороннюю поддержку. Но будет непросто людям», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Первоначально матчи турнира должен был принимать также Минск, но потерял это право из-за протестов в Белоруссии.

Ранее Лебедев заявил, что у IIHF не оставалось выбора, кроме как перенести ЧМ в одну страну.