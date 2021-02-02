Лебедев: у IIHF не оставалось выбора, кроме как перенести ЧМ в одну страну

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) о проведении чемпионата мира по хоккею — 2021 в Риге.

«В том факте, что чемпионат мира был перенесён в Латвию, нет справедливого или несправедливого. Это нормальное решение IIHF, потому что у них не оставалось выбора, кроме как отдать чемпионат в одну страну. Латвия уже была страной, которая принимала часть этого чемпионата. Логично отдать им весь. Главное, чтобы они справились финансово, допустили зрителей, что в Европе запрещено. Ведь чемпионат мира по хоккею без зрителей — это провал. Возвращаясь к вопросу о справедливости, наверное, в чемпионате мира этого года несправедливо то, что его забрали у Белоруссии, Никаких хоккейных правил они не нарушали, форс-мажорных обстоятельств в виде землетрясений, войны, наводнений на их территории нет. Решение носит политический характер. Президенту IIHF должно быть как минимум неудобно, а как максимум — стыдно за то, что политика взяла верх над спортом. Он делал вид, что пытался сохранить ситуацию. Но с первого дня уже было понятно, что ничего он сделать не сможет и чемпионат мира из Белоруссии уедет в другую страну», — сказал Лебедев «Чемпионату».

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 21 мая по 6 июня.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал решение IIHF отдать проведение ЧМ Латвии.