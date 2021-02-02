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Кожевников раскритиковал решение IIHF отдать проведение ЧМ Латвии

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил решение Международной федерации хоккея (IIHF) выбрать Латвию единоличной хозяйкой чемпионата мира — 2021.
Кожевников раскритиковал решение IIHF отдать проведение ЧМ Латвии
  • РИА Новости

«Не думаю, что это правильное решение. Это бред. У Латвии нет мощностей, чтобы проводить такой турнир. Кроме одного дворца, ничего нет. Дай бог, чтобы провели нормально. Но они не готовы по большому счету, будет очень много проблем с автобусами и перемещениями. Да и ходить на матчи никто не будет в связи с обстановкой», — цитирует Кожевникова Sport24.

Первоначально Латвия должна была проводить чемпионат мира совместно с Белоруссией, однако Минск лишился права проведения турнира из-за нестабильной ситуации в стране.

Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал решение IIHF провести ЧМ-2021 по хоккею в Латвии.

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