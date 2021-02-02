Плющев прокомментировал решение IIHF провести ЧМ-2021 по хоккею в Латвии
- РИА Новости
«Не могу сказать, правильное это решение или же нет. Здесь исполком или конгресс принимал какие-то вещи. Они проверили все площадки на готовность и приняли такое решение. По крайней мере, такие формы сама Латвия одна не принимала. Сейчас достаточно тяжёлая ситуация в связи с пандемией. Возможно, в этом причина», — цитирует Плющева Sport24.
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Первоначально турнир также должна была принимать Белоруссия.
Ранее сообщалось, что Латвия стала единоличной хозяйкой ЧМ по хоккею — 2021.