Плющев прокомментировал решение IIHF провести ЧМ-2021 по хоккею в Латвии

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал решение Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) передать Латвии единоличное право на проведение чемпионата мира — 2021.

«Не могу сказать, правильное это решение или же нет. Здесь исполком или конгресс принимал какие-то вещи. Они проверили все площадки на готовность и приняли такое решение. По крайней мере, такие формы сама Латвия одна не принимала. Сейчас достаточно тяжёлая ситуация в связи с пандемией. Возможно, в этом причина», — цитирует Плющева Sport24.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Первоначально турнир также должна была принимать Белоруссия.

Ранее сообщалось, что Латвия стала единоличной хозяйкой ЧМ по хоккею — 2021.