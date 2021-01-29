Назван состав сборной России на третий этап Еврохоккейтура

Стал известен состав сборной России по хоккею на третий этап Евротура — Шведские игры.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), состав национальной команды выглядит следующим образом:

— вратари: Александр Самонов, Ярослав Аскаров (оба — СКА), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»);

— защитники: Шакир Мухамадуллин, Александр Алексеев (оба — «Салават Юлаев»), Даниил Журавлёв («Ак Барс»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Артём Минулин («Металлург»), Кирилл Кирсанов (СКА), Сергей Зборовский («Автомобилист»), Семён Чистяков («Авангард»), Марсель Ибрагимов (ЦСКА);

— нападающие: Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба — «Торпедо»), Артур Каюмов, Павел Красковский, Николай Коваленко (все — «Локомотив»), Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все — СКА), Виталий Кравцов («Трактор»), Артём Галимов («Ак Барс»), Сергей Шмелёв («Сочи»), Захар Бардаков («Витязь»), Владимир Бутузов («Амур»), Максим Соркин (ЦСКА).

Турнир пройдёт с 11 по 14 февраля в Мальмё. 11 февраля Россия сыграет с Финляндией, 13-го — со Швецией, 14-го — с Чехией.

Ранее сообщалось, что Владислав Третьяк рассказал, планирует ли ФХР подавать апелляцию на решение CAS по поводу РУСАДА.