Третьяк рассказал, планирует ли ФХР подавать апелляцию на решение CAS по РУСАДА

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, планирует ли организация подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

«Пока не будем», — приводит слова Третьяка ТАСС.

CAS 17 декабря частично удовлетворил иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Как следствие такого решения, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом см

Ранее сообщалось, что ПКР не намерен оспаривать решение CAS по РУСАДА.