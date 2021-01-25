Третьяк рассказал, планирует ли ФХР подавать апелляцию на решение CAS по РУСАДА

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, планирует ли организация подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).
Третьяк рассказал, планирует ли ФХР подавать апелляцию на решение CAS по РУСАДА
  • globallookpress.com

«Пока не будем», — приводит слова Третьяка ТАСС.

CAS 17 декабря частично удовлетворил иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Как следствие такого решения, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом см

Ранее сообщалось, что ПКР не намерен оспаривать решение CAS по РУСАДА.

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