Третьяк рассказал, планирует ли ФХР подавать апелляцию на решение CAS по РУСАДА
- globallookpress.com
«Пока не будем», — приводит слова Третьяка ТАСС.
CAS 17 декабря частично удовлетворил иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Как следствие такого решения, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом см
Ранее сообщалось, что ПКР не намерен оспаривать решение CAS по РУСАДА.