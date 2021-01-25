ПКР не намерен оспаривать решение CAS по РУСАДА

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Паралимпийский комитет России (ПКР) не планирует подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).
ПКР не намерен оспаривать решение CAS по РУСАДА
  • РИА Новости

«В планах ПКР нет подачи апелляции на решение CAS. Наши аргументы были услышаны, сроки санкций сокращены, наша команда допущена на Паралимпиаду в полном объёме. Плюс выступать спортсмены паралимпийской сборной смогут в форме в цветах российского флага», — приводит ТАСС слова председателя исполкома и первого вице-президента ПКР Павла Рожкова.

CAS 17 декабря частично удовлетворил иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Как следствие такого решения, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее спортивный юрист рассказал, может ли ОКР обжаловать решение CAS по РУСАДА.

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