ПКР не намерен оспаривать решение CAS по РУСАДА

Паралимпийский комитет России (ПКР) не планирует подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

«В планах ПКР нет подачи апелляции на решение CAS. Наши аргументы были услышаны, сроки санкций сокращены, наша команда допущена на Паралимпиаду в полном объёме. Плюс выступать спортсмены паралимпийской сборной смогут в форме в цветах российского флага», — приводит ТАСС слова председателя исполкома и первого вице-президента ПКР Павла Рожкова.

CAS 17 декабря частично удовлетворил иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Как следствие такого решения, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее спортивный юрист рассказал, может ли ОКР обжаловать решение CAS по РУСАДА.