Спортивный юрист рассказал, может ли ОКР обжаловать решение CAS по РУСАДА

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, имеет ли право Олимпийский комитет России (ОКР) подать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

«Безусловно, может, и думаю, в ближайшее время мы узнаем, планируют ли они это сделать. Но, повторюсь, дело в том, что Верховный суд Швейцарии в первую очередь при рассмотрении подобных жалоб смотрит, были ли нарушены собственные процессуальные права апеллирующего лица. В случае с ОКР или РУСАДА, скорее всего, последует отказ. Больше шансов на успешное оспаривание решения, на мой взгляд, у тех, кто вообще не участвовал в процессе. Например, у депутатов Госдумы, которым запретили участвовать в деятельности международных спортивных организаций. Такое ограничение можно оспорить, так как на человека наложили запреты, не дав возможности даже обозначить свою позицию перед арбитрами», — рассказал Пацев RT.

Ранее он заявил, что считает правильным решение РУСАДА не оспаривать вердикт CAS.