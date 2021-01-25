Спортивный юрист рассказал, может ли ОКР обжаловать решение CAS по РУСАДА

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Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, имеет ли право Олимпийский комитет России (ОКР) подать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).
Спортивный юрист рассказал, может ли ОКР обжаловать решение CAS по РУСАДА
  • РИА Новости

«Безусловно, может, и думаю, в ближайшее время мы узнаем, планируют ли они это сделать. Но, повторюсь, дело в том, что Верховный суд Швейцарии в первую очередь при рассмотрении подобных жалоб смотрит, были ли нарушены собственные  процессуальные права апеллирующего лица. В случае с ОКР или РУСАДА, скорее всего, последует отказ. Больше шансов на успешное оспаривание решения, на мой взгляд, у тех, кто вообще не участвовал в процессе. Например, у депутатов Госдумы, которым запретили участвовать в деятельности международных спортивных организаций. Такое ограничение можно оспорить, так как на человека наложили запреты, не дав возможности даже обозначить свою позицию перед арбитрами», — рассказал Пацев RT.

Ранее он заявил, что считает правильным решение РУСАДА не оспаривать вердикт CAS.

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