Юрист Пацев считает правильным решение РУСАДА не оспаривать вердикт CAS

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подавать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«По моему мнению, РУСАДА приняло правильное решение, потому что Верховный суд Швейцарии может отменить любые вердикты CAS, как и других третейских судов на территории Швейцарии, только по процессуальным основаниям, то есть если в ходе рассмотрения дела допущены грубые процессуальные нарушения. Пересмотр же решений CAS по существу вне компетенции швейцарского Верховного суда. В данном случае очевидно, что грубых процессуальных нарушений, повлиявших на суть спора и одновременно затронувших интересы самого РУСАДА, не было. Поэтому шансы на отмену вердикта по жалобе нашей антидопинговой организации стремились бы к нулю. Кроме того, это очень затратная процедура. Подать жалобу могут только лицензированные швейцарские адвокаты, а в случае отказа оплачиваются не только свои расходы и деятельность суда, но и юридические расходы противоположной стороны», — рассказал Пацев RT.

Ранее Светлана Журова прокомментировала решение РУСАДА не оспаривать вердикт CAS.