Юрист Пацев считает правильным решение РУСАДА не оспаривать вердикт CAS
- Reuters
«По моему мнению, РУСАДА приняло правильное решение, потому что Верховный суд Швейцарии может отменить любые вердикты CAS, как и других третейских судов на территории Швейцарии, только по процессуальным основаниям, то есть если в ходе рассмотрения дела допущены грубые процессуальные нарушения. Пересмотр же решений CAS по существу вне компетенции швейцарского Верховного суда. В данном случае очевидно, что грубых процессуальных нарушений, повлиявших на суть спора и одновременно затронувших интересы самого РУСАДА, не было. Поэтому шансы на отмену вердикта по жалобе нашей антидопинговой организации стремились бы к нулю. Кроме того, это очень затратная процедура. Подать жалобу могут только лицензированные швейцарские адвокаты, а в случае отказа оплачиваются не только свои расходы и деятельность суда, но и юридические расходы противоположной стороны», — рассказал Пацев RT.
Ранее Светлана Журова прокомментировала решение РУСАДА не оспаривать вердикт CAS.