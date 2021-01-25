Журова — о намерении РУСАДА не оспаривать решение CAS: нужно принять вердикт и идти дальше

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подавать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Конечно, можно было подать апелляцию, но в таком случае мы бы снова углубились в судебные процессы и оттянули бы уже запущенные процессы. Это продолжается с 2014 года, и необходимо было поставить точку, дать старт новому этапу, после которого не будет ни ограничений, ни санкций. Наверное, такой момент наступил. Нужно принять вердикт и идти дальше. Не факт, что Верховный суд принял бы решение, которое было бы лучше уже имеющегося. Кроме того, для спортсменов лучше понимать, что им делать дальше, а не находиться в этом подвешенном состоянии», — заявила Журова RT.

Ранее стало известно, что РУСАДА не будет оспаривать решение CAS по иску WADA.