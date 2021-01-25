Журова — о намерении РУСАДА не оспаривать решение CAS: нужно принять вердикт и идти дальше

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подавать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Журова — о намерении РУСАДА не оспаривать решение CAS: нужно принять вердикт и идти дальше
  • РИА Новости

«Конечно, можно было подать апелляцию, но в таком случае мы бы снова углубились в судебные процессы и оттянули бы уже запущенные процессы. Это продолжается с 2014 года, и необходимо было поставить точку, дать старт новому этапу, после которого не будет ни ограничений, ни санкций. Наверное, такой момент наступил. Нужно принять вердикт и идти дальше. Не факт, что Верховный суд принял бы решение, которое было бы лучше уже имеющегося. Кроме того, для спортсменов лучше понимать, что им делать дальше, а не находиться в этом подвешенном состоянии», — заявила Журова RT.

Ранее стало известно, что РУСАДА не будет оспаривать решение CAS по иску WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить