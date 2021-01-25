Журова — о намерении РУСАДА не оспаривать решение CAS: нужно принять вердикт и идти дальше
- РИА Новости
«Конечно, можно было подать апелляцию, но в таком случае мы бы снова углубились в судебные процессы и оттянули бы уже запущенные процессы. Это продолжается с 2014 года, и необходимо было поставить точку, дать старт новому этапу, после которого не будет ни ограничений, ни санкций. Наверное, такой момент наступил. Нужно принять вердикт и идти дальше. Не факт, что Верховный суд принял бы решение, которое было бы лучше уже имеющегося. Кроме того, для спортсменов лучше понимать, что им делать дальше, а не находиться в этом подвешенном состоянии», — заявила Журова RT.
Ранее стало известно, что РУСАДА не будет оспаривать решение CAS по иску WADA.