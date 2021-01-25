РУСАДА не будет оспаривать решение CAS по иску WADA

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение не подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA).
РУСАДА не будет оспаривать решение CAS по иску WADA
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РУСАДА, такое решение было принято в интересах действующих спортсменов и российского спорта в целом.

Отмечается, что при этом РУСАДА не согласно с выводами CAS в отношении утверждаемых WADA манипуляций с данными, а также сожалеет, что агентство было признано не соответствующим нормам кодекса WADA, несмотря на то что не допустило каких-либо нарушений, что было прямо признано WADA.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что «Катюша» может заменить российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах.

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