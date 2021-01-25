РУСАДА не будет оспаривать решение CAS по иску WADA

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение не подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как сообщает пресс-служба РУСАДА, такое решение было принято в интересах действующих спортсменов и российского спорта в целом.

Отмечается, что при этом РУСАДА не согласно с выводами CAS в отношении утверждаемых WADA манипуляций с данными, а также сожалеет, что агентство было признано не соответствующим нормам кодекса WADA, несмотря на то что не допустило каких-либо нарушений, что было прямо признано WADA.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что «Катюша» может заменить российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах.