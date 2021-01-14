«Катюша» может заменить российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах

Стало известно, какая мелодия может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпийских играх в ближайшие два года.

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая заявила, что в качестве музыкального сопровождения предложено выбрать «Катюшу».

«Путём большинства голосов мы остановились на «Катюше». Её любят дети. Мы предложили её исполкому ОКР на рассмотрение. Были и современные варианты, но, повторюсь, решили остановиться на «Катюше», — цитирует Великую «Чемпионат».

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом и не могут использовать национальный гимн, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что CAS опубликовал полный текст решения по делу WADA и РУСАДА.